Conagua supervisa ocho obras en Navojoa

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó la revisión y supervisión de por lo menos ocho obras que se están realizando en Navojoa con inversiones tripartitas, entre la dependencia federal, el Gobierno del Estado y recursos municipales, en el que en todas ellas se está priorizando el consumo humano.

Fue el titular de la Conagua en Sonora, Rodolfo Castro Valdez, quien encabezó la supervisión, en el que confirmó que se trata de obras que se proyectan terminar a corto plazo, iniciadas meses atrás y que atenderán las principales demandas de la ciudadanía.

"Estuvimos haciendo una revisión y supervisión en obras iniciadas meses atrás, se trata de inversiones conjuntas entre Conagua, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, a solicitud del alcalde Jorge Elías Retes, quien está priorizando el consumo de agua", definió.

El funcionario federal indicó que los temas de agua potable, drenaje y saneamiento, son esenciales en la actualidad, por ello es que para el 2026 se contempla el seguir trabajando con la planificación adecuada de estas prioridades.

Por su parte, el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes, añadió que se trata de obras muy positivas para la comunidad, acercándose cada vez más al objetivo de garantizar el abasto de agua.

"Son ocho obras prioritarias, gracias al apoyo a través de Conagua y CEA, quienes nos ayudan con obras importantes para lograr el objetivo de contar con agua los 365 días del año y las 24 horas del día", enfatizó.

El munícipe describió que el avance va muy bien, en las cuales se contemplan las líneas de distribución, por lo que hay confianza en que para este año puedan concluir y llevar agua, que es lo más prioritario para todo Navojoa.