Llaman a establecimientos de Navojoa a facilitar inspecciones de Protección Civil

La Unidad Municipal de Protección Civil Navojoa pidió a comercios el que den la oportunidad y las facilidades de realizar las inspecciones que se estén realizando para verificar que cumplan con la seguridad, además de acatar las recomendaciones que se están brindando para promover entornes seguros para ellos y sus clientes.

Edmundo Valdez Reyes, coordinador de Protección Civil Navojoa, indicó que durante la última semana, se han intensificado las visitas por parte de inspectores para revisar los establecimientos, lo cual es una medida para fortalecer y prevenir en mayor medida la posibilidad de accidentes.

"Van a llegar inspectores más seguido, que los atiendan, que los reciban, que les den la oportunidad de verificar todas las instalaciones, son con la intención de detectar áreas de oportunidad, encontrar mejoras y reforzar la seguridad", confirmó.

Valdez Reyes agregó que se están revisando aspectos que no se estaban considerando, como ejemplo, el tema de las bicicletas y patines eléctricos, artículos nuevos que están identificando y que pueden ser área de oportunidad.

"Pedirles que regularicen, siempre creemos que no pasas nada, pero siempre existe la posibilidad, lo que estamos haciendo lo hacemos para nuestro municipio, es importante que todos cooperemos para hacer una ciudad y establecimientos más seguros", argumentó.

Diariamente, se están visitando por lo menos 15 establecimientos en Navojoa para inspeccionar la seguridad.