Corren en Navojoa contra la Polio

Navojoenses se sumaron a la primera edición de la carrera denominada "Pongamos fin a la Polio", promovida por Club Rotario de Navojoa en la modalidad 3, 5, 10 kilómetros, una carrera con causa que se desarrolló durante la mañana del domingo en la ciudad.

Gabriel Rodríguez Zamorano, gobernador de Distrito 4100 de Club Rotario, resaltó la voluntad y el apoyo de los participantes por sumarse a la jornada deportiva, en un evento con una misión importante, que fue el obtener recursos para poner fin a la poliomielitis.

"Con el apoyo de todos y el aporte que hicieron van a salvar vidas, el recurso obtenido será para comprar vacunas y apoyar a niños para evitar la enfermedad, esta es una actividad que se realiza constantemente a nivel mundial y esta es la primera ocasión en Navojoa", resaltó.

En cuanto a la participación que se tuvo, fueron más de 300 competidores de todas las edades quienes estuvieron participando, en el que al final, fueron premiados en las diferentes categorías.

El gobernador de Club Rotario, describió que ante el éxito obtenido, se va a seguir haciendo esta carrera año con año, gracias a la disponibilidad y el deseo de ayudar de Club Rotario Navojoa, quienes adoptarán esta actividad deportiva.

Como parte de la logística para que el evento pudiera llevarse a cabo, estuvieron el presidente de Club Rotario Navojoa, Jesús Alfredo Rosas, así como el director del Instituto Municipal del Deporte, Pablo Mendívil.