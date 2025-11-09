Buscadoras por la Paz localizan a persona calcinada en Hermosillo

El colectivo de Buscadoras por la Paz, registró una localización positiva en la Mesa del Seri, la cual se trata de una persona calcinada, informaron las Buscadoras.

La Mesa del Seri se ubica al sureste de Hermosillo, saliendo por la carretera a Sahuaripa, a la altura del kilómetro 10, donde hay una desviación de 9 kilómetros por camino de terracería, y es una zona rural que también se conoce por la Avenida Mesa del Seri.

"Encontramos a un ser amado, calcinado. No hay palabras suficientes para nombrar el horror. Un cuerpo sin rostro, sin nombre visible, pero con toda la dignidad que merece", expresaron las Buscadoras por la Paz Sonora.

Cecilia Delgado, líder del colectivo, dijo que continuarán luchando por las personas que hacen falta en casa y que merecen regresar con sus familiares.

"A quienes nos preguntan cómo seguimos adelante, no se trata de fuerza. Se trata de amor. Amor que busca, que llora, que exige justicia. Amor que no se rinde, aunque el dolor nos queme por dentro", dijo la líder de Buscadoras por la Paz.

Cecilia Delgado, también destacó que para las Buscadoras por la Paz, no existen búsquedas negativas, sino puntos descartados. El cuerpo fue llevado por las autoridades correspondientes su identificación.