Se prepara Álamos para Turismo de Romance

Álamos se prepara para el turismo de romance, desde octubre y hasta mayo próximo, incrementan las bodas en el pueblo mágico, lo que genera un impacto para hoteleros, restaurantes y la economía local, explicó la coordinadora de Turismo Municipal, María José Barriga.

Recordó que Álamos viene de una temporada donde habitualmente la afluencia solía ser baja, sin embargo, gracias a las lluvias, se tuvo una alta asistencia de vacacionistas para conocer río y arroyos, además de visitar el centro histórico, sin embargo, se espera un mayor beneficio para el municipio rumbo al cierre de año.

"Cada fin de semana del mes se celebran entre tres y cuatro bodas, lo que representa que muchas familias llegan a visitar la ciudad, generando una importante derrama económica para los diversos prestadores de servicios con los que contamos", indicó.

Para el sector hotelero, resaltó que representan mayores reservaciones, al considerar que los 23 hoteles con los que cuenta Álamos, son muy buscados durante esta temporada.

"El clima ya cambia en esta temporada y favorece el desarrollo de este tipo de eventos, cada fin de semana deja beneficio, para restauranteros, decoradoras, hoteles y muchos más", añadió.

Sin embargo, para las próximas semanas, precisó que Álamos tiene más eventos en puerta, como el Festival de Pueblos Mágicos, para mediados de octubre y el Festival de la Calaca, para finales y principios de noviembre.

"Invitarlos a que se vayan programando para los eventos que se nos vienen, solo el Festival de Pueblos Mágicos genera la asistencia de miles de vacacionistas, por lo que se espera mucho turista para lo que será el cierre de año", culminó.