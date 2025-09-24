Encuentran pescador sin vida en playa del Siaric de Etchojoa

Luego de casi 24 horas en calidad de desaparecido, fue encontrado sin vida un pescador en la playa del Siaric, Etchojoa, quien se habría extraviado mientras trabajaba en la captura del camarón con una tarraya.

El pescador quien llevaba por nombre Gonzalo y contaba con 31 años de edad, habría sido reportado durante la tarde noche del martes, tras encontrarse en compañía de su compañero Alonso, pero habrían sido factores como la oscuridad y el aumento del nivel del agua lo que provocaron que se perdiera y desapareciera de la vista de sus compañeros.

Fueron elementos de Seguridad Pública Municipal, Bomberos Etchojoa, familiares y habitantes del lugar, quienes se movilizaron en la búsqueda para dar con su paradero, sin embargo, fue hasta la tarde del miércoles cuando se confirmó el resultado fatal.

Hasta el momento, autoridades no han emitido información oficial sobre la causa de muerte, pero se presume que este habría sido a causa de ahogamiento, consecuencia de las condiciones climáticas que se estuvieron presentando.

No obstante, representantes de Protección Civil, exhortaron a extremar precauciones al realizar actividades nocturnas en zonas costeras, especialmente durante la temporada de pesca.

Este es el primer fallecimiento de este tipo que se registra este año en esta zona.