Sonora

Gobierno de Sonora exhorta a reportar presencia de enjambres de abejas al 9-1-1

Se hace un llamado a los sonorenses para informar oportunamente sobre avistamientos de enjambres

Sep. 24, 2025
Ante este tipo de situaciones, el 9-1-1, en conjunto con Protección Civil, recomienda varias medidas de seguridad.
Con el objetivo de prevenir riesgos a la población ante la presencia de enjambres de abejas, el Gobierno de Sonora exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato su ubicación exacta en la línea de emergencia 9-1-1.

En una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Coordinación Estatal de Protección Civil, se hace un llamado a los sonorenses para informar oportunamente sobre avistamientos de enjambres, tanto en zonas urbanas como rurales, lo cual permite una atención oportuna por parte de las autoridades especializadas.

CLARIDAD

Ante este tipo de situaciones, el 9-1-1, en conjunto con Protección Civil, recomienda las siguientes medidas de seguridad:

  • No espantar a las abejas.
  • Mantener la calma.
  • Suspender actividades en la zona.
  • Avisar a vecinos cercanos.
  • Evitar movimientos bruscos, olores o ruidos fuertes.
  • No utilizar fuego ni insecticidas.
  • Alejarse a una distancia prudente.

PROTOCOLOS

De acuerdo a las autoridades, es fundamental no intentar intervenir, ya que se cuenta con personal capacitado y protocolos especializados para el retiro y reubicación segura de los enjambres, sin afectar a la población ni a estos importantes polinizadores.

El 9-1-1 Sonora destacó que reportar este tipo de situaciones a tiempo permite prevenir incidentes, sobre todo en zonas escolares, hospitales, parques o viviendas, donde las personas podrían estar en riesgo, especialmente aquellas con alergias a picaduras de insectos.

Luis Flores
