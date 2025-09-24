  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Septiembre Del 2025
Sonora

Gobierno de Sonora colabora en la localización de turista extraviado en Ímuris

Autoridades de Sonora localizaron a un turista adulto mayor extraviado en Ímuris, tras ser reportado por su esposa

Sep. 24, 2025
Un operativo coordinado entre autoridades estatales, municipales y federales permitió la localización de un turista adulto mayor que se encontraba extraviado en el municipio de Ímuris, tras ser reportado por su esposa debido a episodios de pérdida de memoria.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno de Sonora, la búsqueda del ciudadano estadounidense se realizó gracias a la colaboración de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Policía Municipal de Magdalena y personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

El adulto mayor fue localizado desorientado al interior de un vehículo en el cruce de la caseta de cobro rumbo a Hermosillo.

 Al sitio acudió la unidad de paramédicos de la Policía Estatal, quienes brindaron atención inmediata y confirmaron que se trataba de la persona reportada como desaparecida. La pronta intervención permitió alertar de manera inmediata a la Policía Municipal de Magdalena, que ya se encontraba en contacto con la esposa del turista.

Posteriormente, oficiales de la PESP trasladaron al adulto mayor hasta la Policía Municipal de Magdalena, que dio seguimiento a su situación y lo acompañó al Consulado de Estados Unidos en Nogales para garantizar su retorno seguro a su lugar de residencia.

Este caso resalta la importancia de la coordinación interinstitucional entre autoridades estatales, municipales y federales para garantizar la seguridad de visitantes y ciudadanos, así como la efectividad de los protocolos de búsqueda en situaciones de riesgo.

La SSP enfatizó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes del Gobierno de Sonora para proteger a la población y brindar atención rápida ante emergencias.

Jhoanna Ontiveros Peraza
