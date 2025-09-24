DIF Empalme realizará brigada especial para el registro de nacimientos

En coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado de Sonora, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Empalme llevará a cabo una brigada especial de registro de nacimientos dirigida a niñas, niños y adolescentes. La jornada se realizará este jueves 25 de septiembre.

El DIF municipal hace un llamado a madres y padres de familia que aún no han realizado este trámite, a aprovechar esta oportunidad que será gratuita.

La presidenta del organismo, señora Xóchitl María Mejía, informó que la brigada se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal Profesor Leonardo Magaña.

Los requisitos para el registro son los siguientes: presentar el certificado de nacimiento del menor, copia del acta de matrimonio de los padres o, en caso de no estar casados, las actas de nacimiento de ambos progenitores. También deberán presentar una identificación oficial vigente del padre, madre o persona que comparezca, comprobante de domicilio, y acudir con el menor a registrar.