  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 24 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

DIF Empalme realizará brigada especial para el registro de nacimientos

Se hace un llamado a madres y padres de familia que aún no han realizado este trámite, a aprovechar esta oportunidad que será gratuita

Sep. 24, 2025
La brigada se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 14:00 horas
La brigada se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 14:00 horas

En coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado de Sonora, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Empalme llevará a cabo una brigada especial de registro de nacimientos dirigida a niñas, niños y adolescentes. La jornada se realizará este jueves 25 de septiembre.

El DIF municipal hace un llamado a madres y padres de familia que aún no han realizado este trámite, a aprovechar esta oportunidad que será gratuita.

La presidenta del organismo, señora Xóchitl María Mejía, informó que la brigada se llevará a cabo en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Pública Municipal Profesor Leonardo Magaña.

Los requisitos para el registro son los siguientes: presentar el certificado de nacimiento del menor, copia del acta de matrimonio de los padres o, en caso de no estar casados, las actas de nacimiento de ambos progenitores. También deberán presentar una identificación oficial vigente del padre, madre o persona que comparezca, comprobante de domicilio, y acudir con el menor a registrar.

Luis Flores
Luis Flores
Contenido Relacionado
Encuentran pescador sin vida en playa del Siaric de Etchojoa
Sonora

Encuentran pescador sin vida en playa del Siaric de Etchojoa

Septiembre 24, 2025

Habría desaparecido mientras realizaba la captura del camarón con una tarraya

Gobierno de Sonora exhorta a reportar presencia de enjambres de abejas al 9-1-1
Sonora

Gobierno de Sonora exhorta a reportar presencia de enjambres de abejas al 9-1-1

Septiembre 24, 2025

Se hace un llamado a los sonorenses para informar oportunamente sobre avistamientos de enjambres

Gobierno de Sonora colabora en la localización de turista extraviado en Ímuris
Sonora

Gobierno de Sonora colabora en la localización de turista extraviado en Ímuris

Septiembre 24, 2025

Autoridades de Sonora localizaron a un turista adulto mayor extraviado en Ímuris, tras ser reportado por su esposa