Sonora

Realiza un foro, en el marco del 60 aniversario del organismo empresarial

Sep. 24, 2025
Impulsa Coparmex Navojoa seguridad laboral

Hablar de seguridad en el trabajo no es solamente por el tema de tener mayor productividad o evitar accidentes, sino por invertir en el cuidado y bienestar de nuestra gente, porque las empresas están formadas de personas.

Así lo señaló el presidente de la Coparmex Navojoa, Alejandro Morales Morales, al inaugurar este miércoles el Primer Encuentro de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo 2025, Empresa Segura: Tecnología y Prevención, que se realizará durante dos días, en el marco del 60 aniversario del organismo empresarial.

En su mensaje, destacó la importancia de este evento, en el que participan empresas, instituciones educativas, autoridades gubernamentales, organismos y expertos en el tema mencionado, para fortalecer la cultura de la prevención, la innovación  y las mejores prácticas en materia de seguridad y  salud laboral.

Asimismo, Alejandro Morales agradeció a Roberto Pablo Gómez Félix, presidente de la Comisión de Salud en el Trabajo y Protección Civil de la Coparmex, quien impulsó este Encuentro de Seguridad, que antes realizaba el Gobierno Federal, pero que dejó de llevarse a cabo desde hace ocho años.

Por su parte, Félix Pablo Díaz Ávila, secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Navojoa, ratificó el compromiso del gobierno que preside Jorge Elías Retes para ser un enlace con cámaras  empresariales y diversos sectores y fomentar una cultura de prevención que proteja la vida y dignidad de los trabajadores, lo que contribuirá a un desarrollo más fuerte, humano y equilibrado.

Durante el Encuentro de Seguridad Industrial, cuya sede es la Universidad Hispana, se realizarán conferencias, talleres prácticos, showroom de proveedores especializados, actualización normativa y networking.

FRASE

"Cuando se unen esfuerzos, se realizan eventos que fortalecen a las empresas, benefician a los trabajadores y contribuyen al desarrollo regional": Alejandro Morales

Raúl Armenta
