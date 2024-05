Pescadores ribereños viven las de "Caín"

Se agudiza la crisis en el sector pesquero y prácticamente la actividad está paralizada; ante esta situación, pescadores ribereños del Paredón Colorado, Aceitunitas y Paredoncito han tenido que salir al campo y la ciudad a buscar trabajo para sostener a las familias. "Y ahora que entra en veda la jaiba, no queda nada", lamentaron.

Manifestaron que la temporada de camarón fue mala, así como el resto de las pesquerías, por lo que el sector está en crisis y en total abandono, ya que el Gobierno Federal no ha destinado recursos para reactivar la actividad.

"Las expectativas no son nada favorables, no hay demanda de pescado, y a como lo quieren pagar no es costeable, está vedado el camarón y ahora la jaiba", manifestaron.

Además, señalaron, en las últimas temporadas, la captura tanto de camarón, como de jaiba ha bajado significativamente y los costos de operación siguen subiendo.

"Ahora estamos trabajando en el campo, pero a partir de junio empieza a bajar el trabajo en los campos hortícolas y los empaques, a ver qué hacemos entonces", expresaron.

La producción de jaiba en Sonora decreció comparativamente con la temporada pasada; el volumen es de 451 toneladas de la Oficina de Información Agropecuaria y Pesquera del Estado de Sonora (Oiapes)