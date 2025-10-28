Se acerca Dr. Vagón al sur del Estado

Para una atención médica especializada y gratuita, el tren de la salud "Dr. Vagón" inició sus consultas en Hermosillo, donde se estarán otorgando alrededor de 2 mil fichas de atención para que tengan acceso a los diferentes servicios de salud que se ofrecen, informó Ana Sofía Lanczyner, subdirectora de salud de la fundación Grupo México.

Entre las atenciones que se brindarán totalmente gratuitas son consultas especializadas en la mujer, auditivos, diabetes, salud visual, rehabilitación física, quiropráctica, nutrición y planificación familiar, además de contar con equipo para estudios de laboratorio, adaptación de anteojos y 70 mil medicamentos también entregados totalmente gratis.

"Revisemos a todos porque lo que queremos es la detección oportuna de cualquier enfermedad. Las fichas se entregan puntualmente a las 6 de la mañana todos los días y son 500 fichas de atención para que tengan acceso a los diferentes servicios de salud que ofrecemos", detalló la subdirectora de salud de la fundación Grupo México.

En este tren de la salud también cuentan con la capacidad de realizar 42 pruebas de laboratorios diariamente, y se aclara que las fichas solo son para apartar un lugar de atención médica, y será el personal médico quienes decidirán hacia donde canalizarán a cada paciente dependiendo lo detectado.

En el caso de la capital del Estado, este servicio estará disponible hasta el viernes 31 de octubre en la calle Pilares #9, Zona Industrial Ferrocarril, en la colonia San Luis, desde las seis de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Son alrededor de 60 mil consultas las que brindarán en las ocho paradas que realizarán en Sonora, y su llegada al Estado fue el 23 de septiembre ara concluir el 14 de noviembre. Hasta el momento ha pasado por Agua Prieta, Cananea, Nogales y Puerto Peñasco.

Después de concluir la atención en Hermosillo, el Dr. Vagón se trasladará a Guaymas para brindar atención del 4 al 8 de noviembre, en la Antigua Estación del Ferrocarril, Av. Aquiles Serdán 501, colonia Centro. Posteriormente cerrará su paso por Sonora con atenciones médicas en Cajeme del 10 al 14 de noviembre, en Sufragio Efectivo esquina con Av. Ignacio Zaragoza, colonia Centro Urbano No. 1.