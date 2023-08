Regreso a clases. Usuarios se quejan de la falta de camiones para trasladar estudiantes en Navojoa

Luego del anuncio del gobierno del Estado de que llegarían cinco nuevos camiones urbanos al municipio de Navojoa en las próximas semanas, los navojoenses señalaron que se requiere agregar más unidades para mejorar el servicio que en los últimos años ha ido en decadencia, principalmente previo al regreso a clases del próximo lunes.

Olga González, vecina de la Colonia La Herradura, explicó que en el sector donde vive, no se cuenta con una ruta específica de camiones por el déficit de unidades que hay, por lo que consideró importante el que se lleguen más unidades para reforzar el sector donde vive, que deja a cientos de usuarios sin la posibilidad del servicio.

Mencionó que uno de los problemas principales que presentan, es el flujo de estudiantes, quienes ante este problema tienen que recurrir al pago de transporte a través de plataformas pese a que resulta más costoso.

"Nomás en el sector donde vivo ya no se reactivó la ruta de camiones por que no hay unidades, el detalle está en los estudiantes, entran el próximo lunes y este problema representará un gasto mayor para el hogar en cuanto a transporte", narró.

PREFIEREN NO ESPERAR A LOS CAMIONES

Rodrigo Islas, otro de los usuarios, destacó la necesidad de que lleguen más camiones a la ciudad, debido a que en la actualidad las personas ya no consideran el transporte como la primera opción ante el bajo servicio que se ha venido presentando.

"Yo no uso los camiones frecuentemente pero me fijo que ya no es como antes, prefieren no esperar los camiones y agarrar Uber o Didi, sobretodo los estudiantes, pero si les sale más costoso", externó.

En la actualidad, son 16 camiones los que se tienen en circulación, pero con la llegada de cinco extras se aumentaría a 21 rutas, no obstante, los usuarios coincidieron en que es indispensables traer más unidades a Navojoa con lo que se logren cubrir más rutas.