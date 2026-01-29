  • 24° C
Sonora

Registro de incendios en Navojoa va a la baja; clima influye

Aunque enero inició con constantes siniestros, el factor clima ha contribuido a una reducción en los llamados

Ene. 29, 2026
La estadística de incendios en Navojoa ha venido a la baja en este cierre del mes de enero, al ser el factor clima, con lluvias y humedad que se ha presentado, lo que ha provocado que se redujeran considerablemente.

Así lo manifestó el comandante de Bomberos Navojoa, Edmundo Valdez, quien recordó que semanas atrás se llegaban a presentar hasta 10 llamados al día por algún tipo de incendio, lo que movilizaba mayormente la corporación y elevaba el gasto operativo.

"Habíamos empezado fuerte el año, los llamados por incendios habían sido constantes, pero ahorita podemos confirmar que han venido a la baja, el clima definitivamente nos ha ayudado", precisó.

Valdez detalló que la corporación de bomberos estaba teniendo bastante movilidad con la presencia de incendios forestales, maleza, así como incendios urbanos que tienen que ver con pastizales.

"Son situaciones que elevan el gasto operativo, pero afortunadamente estamos cerrando el mes más tranquilos; esto no quiere decir que se van a acabar, lamentablemente, son por temporadas, hay fechas donde este tema se presenta constantemente", agregó.

El jefe de Bomberos comentó que es muy importante que la población tome precauciones, evite quemar basura o maleza, ya que esta puede salirse de control y generar un incendio devastador, además de tener precauciones al interior del hogar, revisando conexiones para limitar que se presente algún siniestro.

No obstante, consideró como un respiro la llegada de lluvias, ya que esto disminuye el riesgo de incendios sobre la vegetación.

Edgar Coronado
Edgar Coronado
