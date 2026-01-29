Clima cálido favorece mosco del dengue

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En Sonora continúa la presencia constante de mosquitos transmisor del dengue debido a que se siguen registrando temperaturas cálidas, lo que ha mantenido con vida a los criaderos y por consiguiente la enfermedad, informó Universo Ortiz Arballo, director de epidemiología de la Secretaría de Salud Sonora.

Recordó que el dengue es transmitido por la picadura de un mosquito del género Aedes aegypti, el cual proviene de criaderos acuáticos que son prácticamente en el cien por ciento de los casos contenedores artificiales que están en los patios de las casas.

"Por descuido o por desconocimiento dejamos estos contenedores con agua y ahí sale, se cría el mosquito del dengue. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? Pues muy importante, este criadero acuático del mosquito cuando pone sus huevecillos en una cubeta con agua", dijo Ortiz Arballo.

El director de epidemiología, explicó que cuando la temperatura es ideal, el huevecillo puede producir un mosquito adulto en un término de tres días, "en cambio, cuando la temperatura llega abajo de los 20-15 grados, este tiempo se alarga mucho, ya no son tres días, son siete, diez, o incluso se queda inerte ese huevecillo por mucho tiempo en el caso de que la temperatura persista fría".

Universo Ortiz Arballo, dijo que el llamado es para no bajar la guardia y seguir reforzando las acciones en casa, que es principalmente no dejar recipientes con agua, evitar estancamiento de agua, además de fumigar y hacer labores de descacharre, entre otros.