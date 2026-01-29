  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Clima cálido favorece mosco del dengue

El huevecillo dura más tiempo con vida y se desarrolla en un promedio de tres días

Ene. 29, 2026
"Mientras más frío, menos mosquitos. Sin embargo, aquí es importante también reconocer que realmente esta temporada en Sonora no hemos tenido tanto frío como en temporadas pasadas y eso se traduce también en el panorama del dengue".- Universo Ortiz Arballo, director de epidemiología de la Secretaría de Salud Sonora
"Mientras más frío, menos mosquitos. Sin embargo, aquí es importante también reconocer que realmente esta temporada en Sonora no hemos tenido tanto frío como en temporadas pasadas y eso se traduce también en el panorama del dengue".- Universo Ortiz Arballo, director de epidemiología de la Secretaría de Salud Sonora

En Sonora continúa la presencia constante de mosquitos transmisor del dengue debido a que se siguen registrando temperaturas cálidas, lo que ha mantenido con vida a los criaderos y por consiguiente la enfermedad, informó Universo Ortiz Arballo, director de epidemiología de la Secretaría de Salud Sonora.

Recordó que el dengue es transmitido por la picadura de un mosquito del género Aedes aegypti, el cual proviene de criaderos acuáticos que son prácticamente en el cien por ciento de los casos contenedores artificiales que están en los patios de las casas.

"Por descuido o por desconocimiento dejamos estos contenedores con agua y ahí sale, se cría el mosquito del dengue. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? Pues muy importante, este criadero acuático del mosquito cuando pone sus huevecillos en una cubeta con agua", dijo Ortiz Arballo.

El director de epidemiología, explicó que cuando la temperatura es ideal, el huevecillo puede producir un mosquito adulto en un término de tres días, "en cambio, cuando la temperatura llega abajo de los 20-15 grados, este tiempo se alarga mucho, ya no son tres días, son siete, diez, o incluso se queda inerte ese huevecillo por mucho tiempo en el caso de que la temperatura persista fría".

Universo Ortiz Arballo, dijo que el llamado es para no bajar la guardia y seguir reforzando las acciones en casa, que es principalmente no dejar recipientes con agua, evitar estancamiento de agua, además de fumigar y hacer labores de descacharre, entre otros.

 

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Este fin de semana es el primer megapuente para estudiantes de educación básica
Sonora

Este fin de semana es el primer megapuente para estudiantes de educación básica

Enero 29, 2026

Será porque se junta la reunión de consejo técnico que llevan en fin de mes los docentes y el día festivo por la constitución

Coparmex se prepara para próxima asamblea
Sonora

Coparmex se prepara para próxima asamblea

Enero 29, 2026

También se llevará a cabo la toma de compromiso del Consejo Directivo de Coparmex Sonora Norte 2026–2028

El DIF Cajeme llevará servicios gratuitos a la comunidad este fin de semana; Conoce la fecha y la ubicación
Sonora

El DIF Cajeme llevará servicios gratuitos a la comunidad este fin de semana; Conoce la fecha y la ubicación

Enero 29, 2026

Jornada social ofrecerá atención médica y apoyos asistenciales en un punto específico del municipio para habitantes de distintas colonias