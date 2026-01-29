Este fin de semana es el primer megapuente para estudiantes de educación básica

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este fin de semana será el primer megapuente del año para los cerca de 500 mil estudiantes de escuelas públicas que forman parte de nivel preescolar, primaria y secundaria, informó la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) Sonora.

De acuerdo al calendario oficial escolar, este viernes 30 de enero será la primera sesión ordinaria de consejo técnico escolar donde personal docente se reúne para tratar los temas prioritarios de los estudiantes para trazar las estrategias de apoyo y que lleven una educación adecuada y digna durante su ciclo escolar.

El otro motivo de suspensión de labores es por el día festivo del 5 de febrero por la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 que este 2026 cumple 109 años, pero la SEC indica en su calendario un corrimiento de fecha para la ausencia escolar quedando de manera oficial el día lunes 2 de febrero, y en este caso también aplica para el personal docente en general.

El próximo puente para estudiantes de acuerdo al calendario escolar será cuando se realice la segunda sesión de consejo técnico el 27 de febrero, posteriormente el lunes 16 y viernes 27 de marzo hasta llegar al periodo vacacional del 30 de marzo al 10 de abril.

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el 5 de febrero se establece como descanso obligatorio debido a la conmemoración de la Constitución Mexicana que fue promulgada en 1917 por el entonces Presidente de México, Venustiano Carranza.