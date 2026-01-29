  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Coparmex se prepara para próxima asamblea

También se llevará a cabo la toma de compromiso del Consejo Directivo de Coparmex Sonora Norte 2026–2028

Ene. 29, 2026
Entre los presentes en la reunión de expresidentes se encontraba Jorge Cons Figueroa, Roberto Gómez del Campo Laborín, Adrián Díaz Ramos, José Antonio Díaz Quintanar, Óscar Cuéllar Rosas, Francisco Búrquez, Delfín Ruibal Zaragoza, Arturo Fernández Díaz González, Kurt Gerhard López Portillo, Marcelo Meouchi Tirado y Eduardo Lemmen Meyer González
Entre los presentes en la reunión de expresidentes se encontraba Jorge Cons Figueroa, Roberto Gómez del Campo Laborín, Adrián Díaz Ramos, José Antonio Díaz Quintanar, Óscar Cuéllar Rosas, Francisco Búrquez, Delfín Ruibal Zaragoza, Arturo Fernández Díaz González, Kurt Gerhard López Portillo, Marcelo Meouchi Tirado y Eduardo Lemmen Meyer González

Son alrededor de 200 socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) los que se esperan en la próxima toma de compromiso del Consejo Directivo de Coparmex Sonora Norte 2026–2028, informó el presidente, Gilberto Robles Bustamante.

Destacó que previo a la primera asamblea de año que se llevará a cabo la próxima semana, se realizó una reunión de expresidentes de confederación, luego de un arduo trabajo de coordinación debido a que después de un largo tiempo por primera vez se logró empatar las agendas empresariales para poder lograrlo.

“La reunión permitió fortalecer los lazos entre quienes han liderado el organismo en distintas etapas, reafirmando el compromiso de Coparmex Sonora Norte con una transición ordenada, participativa y enfocada en el fortalecimiento del centro empresarial, de cara a la próxima asamblea electiva”, expresó Robles Bustamante.

El actual presidente de la Coparmex Norte, destacó que en este encuentro se reunieron expresidentes que han encabezado el centro empresarial durante los últimos 30 años, así como el candidato a la presidencia, Jaime Félix Gándara.

Robles Bustamante, dijo que en este encuentro tuvieron la oportunidad de participar en un espacio de diálogo abierto, intercambio de ideas y reflexión sobre los retos actuales del sector empresarial, así como la importancia de la continuidad y unidad institucional.

La Coparmex Sonora Norte, está integrada por 300 socios, y se espera que en la siguiente asamblea y toma de compromiso contar con la presencia de al menos 200 socios para el próximo viernes 6 de febrero en la capital del Estado.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
El DIF Cajeme llevará servicios gratuitos a la comunidad este fin de semana; Conoce la fecha y la ubicación
Sonora

El DIF Cajeme llevará servicios gratuitos a la comunidad este fin de semana; Conoce la fecha y la ubicación

Enero 29, 2026

Jornada social ofrecerá atención médica y apoyos asistenciales en un punto específico del municipio para habitantes de distintas colonias

Sheinbaum Pardo llega a Sonora
Sonora

Sheinbaum Pardo llega a Sonora

Enero 29, 2026

Permanecerá dos días en el Estado

Vandalizan y profanan parroquia de Guadalupe en Yécora
Sonora

Vandalizan y profanan parroquia de Guadalupe en Yécora

Enero 29, 2026

Personas entraron, robaron dinero, imágenes, rompieron ventanas y dejaron heces fecales