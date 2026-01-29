Coparmex se prepara para próxima asamblea

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Son alrededor de 200 socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) los que se esperan en la próxima toma de compromiso del Consejo Directivo de Coparmex Sonora Norte 2026–2028, informó el presidente, Gilberto Robles Bustamante.

Destacó que previo a la primera asamblea de año que se llevará a cabo la próxima semana, se realizó una reunión de expresidentes de confederación, luego de un arduo trabajo de coordinación debido a que después de un largo tiempo por primera vez se logró empatar las agendas empresariales para poder lograrlo.

“La reunión permitió fortalecer los lazos entre quienes han liderado el organismo en distintas etapas, reafirmando el compromiso de Coparmex Sonora Norte con una transición ordenada, participativa y enfocada en el fortalecimiento del centro empresarial, de cara a la próxima asamblea electiva”, expresó Robles Bustamante.

El actual presidente de la Coparmex Norte, destacó que en este encuentro se reunieron expresidentes que han encabezado el centro empresarial durante los últimos 30 años, así como el candidato a la presidencia, Jaime Félix Gándara.

Robles Bustamante, dijo que en este encuentro tuvieron la oportunidad de participar en un espacio de diálogo abierto, intercambio de ideas y reflexión sobre los retos actuales del sector empresarial, así como la importancia de la continuidad y unidad institucional.

La Coparmex Sonora Norte, está integrada por 300 socios, y se espera que en la siguiente asamblea y toma de compromiso contar con la presencia de al menos 200 socios para el próximo viernes 6 de febrero en la capital del Estado.