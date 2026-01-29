Indígenas mayos toman el CET del Mar

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Integrantes de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme Mayo tomaron este jueves durante tres horas el Centro de Estudios Tecnológicos (CET) del Mar, para endurecer su lucha por territorio, agua y desarrollo, a través del Plan de Justicia.

Asimismo, dos miembros de dicha organización se encadenaron en la puerta principal de la Coordinación Regional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que está tomada desde el pasado lunes 26 y donde además se mantiene un plantón desde el 14 de mayo del 2025.

Indalecio Alcántar Neyoy, representante de la Asamblea de Unidad, señaló que con ambas acciones buscan demostrar que su movimiento sigue firme, "a pesar del despliegue de elementos policíacos en ese lugar y la amenaza de desalojo".

Dijo que se acordó levantar la toma del CET del Mar –ubicado en las instalaciones del INPI-- bajo el compromiso con autoridades de que, en un plazo de tres días, llegue una comisión de funcionarios de la Presidencia de la República para atender sus planteamientos.

El dirigente indígena lamentó que se haya llegado al extremo de tomar una institución educativa, pero no les dejaron otras alternativas para hacerse escuchar.

"Esto no es nada agradable, por lo que pedimos disculpas a los alumnos y personal de la escuela. No tenemos la intención de afectarlos. Esperamos su comprensión", expresó.

"La desatención y burlas de las autoridades de los tres niveles gubernamentales nos han llevado a esto y que son en base a un acuerdo de la Asamblea de Unidad Pueblo Yoreme, no decisión mía", precisó.

Alcántar Neyoy advirtió que ya no tolerarán más falta de respeto en esta lucha, que lo único que pretende es que se revise y se aplique bien el Plan de Justicia, pero desde una perspectiva indígena y no del Gobierno.

"Y reiteramos: no queremos que gente de Adelfo Regino Montes, director del INPI, y de Víctor Suárez, de la Procuraduría Agraria, vengan a atendernos. Que venga otra comisión del Gobierno Federal", subrayó.