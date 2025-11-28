Refuerza Protección Civil revisiones en negocios

Más de 400 establecimientos en Navojoa han sido evaluados en materia de Protección Civil durante el último mes, con lo que se detectó que, en promedio, solo el 10 por ciento de ellos cumplía con el requerimiento, y esto de manera parcial, lo que provocó la suspensión temporal de hasta 15 casos.

Así lo informó el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Jesús Edmundo Valdez Reyes, quien precisó que en las últimas semanas se han realizado inspecciones constantes para reforzar la seguridad. Recordó que en una primera etapa se habían inspeccionado 280 establecimientos, pero en el último mes se sumaron 160 más, a quienes se les entregó un dictamen.

"En Navojoa hay alrededor de cinco negocios suspendidos; anteriormente se habían suspendido cerca de 10, pero algunos ya han solventado el requerimiento. En total estamos hablando de 15 establecimientos que, en su momento, llegaron a ser suspendidos", abundó.

Valdez Reyes detalló que, por parte de Protección Civil Municipal, se ha implementado un programa de nuevas inspecciones, acercándose a los establecimientos que puedan representar mayor riesgo, especialmente aquellos ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

"A raíz de todas estas inspecciones han incrementado los reportes y denuncias anónimas. Muchos no lo ven como un área de oportunidad, sino como un gasto, cuando se debe priorizar la seguridad", resaltó.

Parte de la revisión contempla comprobar que se tengan detectores de humo, extintores, planes de contingencia e incluso salidas de emergencia. Estas inspecciones continuarán realizándose.

"Hay mucho trabajo con las inspecciones, pero lo importante es que la sociedad entienda que es por la seguridad", culminó.