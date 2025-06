Recuerdan en Navojoa a niños de la Guardería ABC

Con un pase de lista, ofrenda floral y el lanzamiento de globos blancos hacia el cielo, Navojoa recordó a los 49 niños y niñas que perdieron la vida hace 16 años en la tragedia de la Guardería ABC, por lo que se conmemoró con respeto el aniversario luctuoso.

En una ceremonia desarrollada en la plaza Cinco de Mayo para rendir un homenaje a las familias de las víctimas, fueron autoridades municipales, el sacerdote Ernesto Valdez, junto a la Coordinación Municipal de Protección Civil, como se conmemoró el día.

El mensaje principal estuvo a cargo del sacerdote Ernesto Valdez, quien describió que a casi dos décadas del suceso que marcó a todo el país, no hay palabra que calme una pérdida así, sin embargo, sí hay algo que no se puede permitir y es que se olviden, no dejar que el tiempo borre sus nombres.

"A las mamás que siguen caminando con el corazón hecho pedazos les digo con el alma en la voz, no están solas, su fuerza, su dignidad, su amor incansable han sido faro para muchas", resaltó.

Los presentes recordaron que la tragedia de la Guardería ABC en Sonora partió el corazón del país, de madres y de la sociedad, por ello no se debe permitir que un incidente similar se vuelva a repetir, siendo necesario el correcto cumplimiento de las normas de seguridad y garantizar la protección de niños y niñas.

Así mismo, se recordó que en Navojoa, la protección de la niñez es primordial, con operativos constantes a estos espacios para que la seguridad siempre se encuentre presente y un espacio de aprendizaje, no se manche de luto jamás.