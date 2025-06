Operadores de plataforma realizarán caravana por Beatriz en Cajeme

Ante la muerte de Beatriz Elena Sánchez Rivas, quien murió en medio de un enfrentamiento armando entre dos grupos criminales el pasado miércoles 04 de junio, mientras trabajaba como conductora de plataforma; operadores de Didi, Uber e InDrive, realizarán una caravana en su memoria.

Indicaron que el recorrido será este viernes 06 en la Iglesia de la Sagrada Familia, ubicada en calle Quintana Roo y 6 de Abril, a las 09:00 de la mañana, por lo que invitarán a gran parte de su gremio.

Y al menos un grupo conformado por aproximadamente 350 conductores, dieron a conocer que nadie está a salvo completamente, pese a cuidarse entre ellos a través de grupos de WhatsApp, donde lanzan mensajes directos a Seguridad Pública Municipal, al encontrarse en peligro.

Sin embargo; dijeron que eso no ha impedido que sean víctimas de asalto, despojo de vehículos y hasta daños hacia las mismas unidades (poncha llantas), problema del que no están exentos los repartidores, dijeron.

"Vamos a estar más unidos que nunca, porque cuando no es un compañero "navajeado", ahora la compañera que le quitaron la vida; al rato, ¿quién más?, ¿quién sigue ahora? Entonces no, la verdad que no, este es un trabajo muy humilde donde conoces a muchísimas personas, pero a raíz de todo eso, hemos tenido muchas pérdidas de muchos compañeros", expresaron.

Añadieron que por el momento se encuentran en la mejor disposición de apoyar a la familia de la víctima por la victima colateral del hecho violento.

"De hecho ya estamos tomando cartas en el asunto y lo vamos a hacer lo más rápido que se pueda, porque nos duele a todos, porque ahorita salí de mi casa y yo no sé si vaya a regresar. Yo trabajo todo el día y así muchos compañeros", concluyeron.

Durante el 2024, los repartidores de plataforma, denunciaron en repetidas ocasiones abusos por parte de quienes les despojaban de sus pertenencias, mientras se encuentran trabajando.