Rechazan reducción de jornada laboral

Al sector industrial no le conviene la reducción de la jornada laboral diaria de ocho a seis horas, que proponen senadores morenistas, ya que serían muchos más los perjuicios que los beneficios, dijo la presidenta de la Canacintra Valle del Mayo, Laura Velarde Araiza.

Consideró que no se puede comparar un gobierno de Suecia con el de México, que en el actual sexenio no ha mostrado capacidad para impulsar, apoyar o atraer inversión que compensen la nueva carga impositiva que habría al incrementarse varios rubros con la propuesta mencionada.

Entre éstos, indicó, la flotilla de trabajadores al abrir un turno más, lo cual sería no solamente en su área de producción, sino también administrativa.

Señaló que también habría un mayor número de asegurados, aumentando con esto el gasto corriente en materia de seguridad laboral y familiar.

De igual forma, se presentaría un incremento en ISR a más colaboradores con sueldos dignos, sobre todo en departamentos de toma de decisiones, aguinaldos y demás compensaciones, le generará este aumento impositivo, mencionó.

Velarde Araiza dijo que también habría un mayor impuesto estatal al incrementar de igual manera el número de empleados.

Consideró que se presentaría un problema de falta de personal para cubrir turnos, principalmente en industrias que requieren gran mano de obra y que por su ubicación geográfica u oferta de mano de obra es escasa.

"La propuesta de senadores de Morena no logrará mayor eficiencia, productividad o rentabilidad, ya que impondría una carga impositiva muy fuerte; las condiciones no son propicias, ya que la economía no ha logrado levantarse, sino que, por lo contrario, se tiene la inflación más alta en los últimos 20 años", afirmó.

"En otras palabras, los empresarios cubrirían la incapacidad del gobierno de impulsar o apoyar al empresariado para generar empleos; el gobierno no tiene idea de lo que debe hacer", subrayó.

Además, señaló que de nada sirve la productividad si no hay dinero, negociaciones de proveeduría o impulso para presencia en otros países; "nos quedamos con las mercancías".

"Al final, sería importante analizar si la reducción de la jornada laboral y el aumento de nuevos empleos ante los horarios de trabajo y la derivación de la carga impositiva por parte del gobierno, beneficiaría el precio final que se ofrezca en el mercado del producto o servicio para el consumidor", concluyó la presidenta local de la Canacintra.