´Quise poner orden en las finanzas´

Alejandra Aceves renuncia a la secretaría de Programación del Gasto Público

Por: Fabián Pérez

Alejandra Aceves Barreras informó a través de un extenso comunicado de prensa que deja la secretaría de Programación del Gasto Público del Ayuntamiento de Navojoa, por cuidar su seguridad y la de su familia.

Y es que aseguró, que, al tratar de poner orden en las finanzas públicas, esto generó incomodidad y molestia de propios y extraños.

"Había que poner orden en las finanzas y para ello fue indispensable desde el principio establecer duros y estrictos criterios de revisión para la programación y autorización de los gastos, como tarea inherente a nuestra responsabilidad, en todas las áreas de la estructura municipal", explicó.

La ex funcionaria admitió que esto sin duda despertó inquietud y molestias en aquellos que por mucho tiempo están acostumbrados a que los manejos de los recursos públicos, que son de todos, pasen por alto cierta normativa que consideró en su momento desde el principio fundamental por una cuestión de ética, de congruencia y sobre todo legalidad.

Sostuvo que el quehacer de la Secretaría de Programación del Gasto Público tiene y debe tener injerencia directa en todas las áreas de la administración pública municipal, en tanto que en todas y cada una se realizan actividades que tienen que ver con el gasto y manejo de los dineros que son de todos.

"Esta fue una decisión que obedeció a criterios del ámbito de las funciones del puesto y no, nunca no, a una cuestión relacionada a un capricho o una visión personal, como así quisieron hacerlo creer a quienes nunca les convino esta forma de trabajar de cara a la comunidad", precisó.

"¿Qué molesté al líder sindical? Si, si lo molesté y era normal su preocupación por los cambios que se fueron llevando a cabo desde mi secretaría", aclaró Aceves Barrera.

FONDO DE AHORRO

Comunicó que en el tema del Fondo de Ahorro, al inicio de la administración se percató de que e era depositado a la cuenta de una persona física.

"Al leer los contratos y reglamentos relacionados con este tema, me di cuenta de que los dineros por concepto del Fondo de Ahorro de los trabajadores se debían depositar a una cuenta del Sindicato y no a una persona física. Me asesoré en las diferentes dependencias municipales y estatales sobre el caso y, en resumidas cuentas, la respuesta fue: no firmar, porque eso me podría traer consecuencias legales incluso penales", declaró.

El hecho de realizar el depósito a una cuenta de una persona física, podría presumirse como desvío de recursos.

"¿Ustedes firmarían? Yo no. ¿Qué nunca antes había pasado nada? Tal vez."

Aceves Barrera mencionó que esta información en su momento se dio a las personas correspondientes en tiempo y forma.

"Tan es así, que uno de los dos sindicatos que tiene nuestro Municipio abrió su cuenta bancaria a nombre del Sindicato y sin mayor problema se le depositaron los recursos", estableció.

PISÉ CALLOS

"¿Esto molestó al líder? ¡Claro que sí! Al igual que preocupó el pago mínimo garantizado a los trabajadores sindicalizados con diversos descuentos, la detección de aviadores, la reubicación del personal a lugares donde consideramos que pudieran ser más productivos, entre otros temas que molestaron al líder", destacó.

La ex Secretaria de Programación del Gasto Público aseguró que en su mayoría el personal sindicalizado son personas muy trabajadoras, responsables, con ética y profesionales, que se merecen todos los logros sindicales que tienen y que han dedicado por años al servicio de los ciudadanos.

JUZGAR SIN RAZÓN

Lamentó que personas que la señalaron y juzgaron en público por su desempeño, nunca se hayan acercado a dialogar, a exponer sus dudas y a conocer las razones y las condiciones que asumieron de forma global e inadecuada.

"Todo lo que se hizo fue dentro de lo que marca la normativa, nada fuera de la ley, nada por encima de la ley. Estoy orgullosa del trabajo realizado en este corto tiempo; tomé la decisión de renunciar para cuidar mi seguridad y la de mi familia, pero sé que vienen cosas mejores para Navojoa", externó.

Aceves Barrera dijo que se siente orgullosa de sus orígenes, pues se ha formado en una familia de la cultura del esfuerzo, con valores y principios.

"Soy hija de un dentista trabajador jubilado en el IMSS y soy hija de una contadora hasta su retiro. Fui estudiante en los mejores colegios, siempre con becas y créditos educativos pagados hasta años después de graduarme. Soy una persona que nace y es educada en la cultura del trabajo honesto y productivo", reveló.