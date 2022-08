Quieren un río "vivo"

Así lo afirmó Ramón Wilfredo Armenta Gastélum, asesor legal del gobernador de los Ocho Pueblos Mayos, Feliciano Jocobi Moroyoqui, e integrante del Comité de la Cuenca.

Anunció que en los próximos días solicitarán formalmente, a través del Plan de Justicia, que el afluente sea considerado como un usuario más del Distrito de Riego 038 y se le autorice una dotación, aunque no precisó en cuántos volúmenes.

"Por supuesto que no queremos agua en exceso, nada más un chorrito, lo importante es que no se seque, que no pare de correr; lo que se busca es que se recuperen la flora y la fauna que se han perdido en los últimos años, desafortunadamente", señaló.

Subrayó que el Río Mayo debe ser un usuario "naturalito", pero el problema es que ha sido taponado a lo largo y ancho, pero la Comisión Nacional del Agua no le da el servicio que debería darle mediante una dotación de volúmenes.

Armenta Gastélum consideró que menos debe haber pretexto de las autoridades para no dar la porción de agua, ya que se cuenta también con la Presa Los Pilares.