Quieren ayuda las Buscadoras

Cecilia Patricia Flores Armenta, líder fundadora del colectivo de rastreo con presencia a nivel nacional, pidió al responsable del Ejecutivo en México, que también sean respetados sus derechos y que la autoridad le brinde protección ante las múltiples amenazas de muerte contra su persona, únicamente por buscar a sus dos hijos desaparecidos.

"Yo también quiero una mejor condición de vida y ver a mis hijos, espero que el presidente también se preocupe por revisar mi caso, tengo siete años luchando incansablemente y suplicándole que nos ayude en la búsqueda e investigación de mis hijos y hasta la fecha no tengo respuesta", expresó.

Asimismo, hizo un llamado a López Obrador, para que también atiendan su caso para dar con el paradero de sus hijos, ya que al iniciar este 2023 recibió otra amenaza de muerte por parte del crimen organizado, por lo cual tuvo que resguardarse en su refugio.

Flores Armenta reiteró que su mensaje no es en contra de Guzmán Loera, ni de otros miembros del crimen organizado, solamente quiere que al igual que ´´El Chapo´´, ella también solicita ayuda para ver a sus hijos y una mejor calidad de vida: "Es con el gobierno, tan apático, insensible y burocrático que no nos toma en cuenta a las familias de desaparecidos".

´´Desde que empezó el año me empezaron a amenazar, en cuanto empezamos el año me empezaron a amenazar con que me saliera del Estado, y pues me salí porque tengo que volver a mi refugio con la esperanza de que las autoridades en Sonora trabajen y busquen a mi hijo´´, dijo.

Aseguró que este 2023 iniciaron el año con más de 10 mil personas desaparecidas en Sonora, dato que fue contabilizado desde sus registros y pese a las estadísticas, el problema sigue al alza.

"Esperemos que en verdad veamos esa Cuarta Transformación que tanto se nombra en el país y que en Sonora se empiece a ver la transformación en el apoyo a las familias de los desaparecidos y que hay una comisión con millones de recursos y camionetas del año que no hacen las búsquedas", dijo.