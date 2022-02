Quiere minera despojar a moradores de Mulatos

El comerciante de esa comunidad detalló que desde el 2008 esta empresa extranjera empezó a despojar a los habitantes de esta zona y, a la fecha, sólo quedan 15 familias que luchan por su patrimonio.

´´La mina de oro nacional nos quiere despojar del rancho donde nosotros nacimos, yo tengo ahí 50 años y venimos para que el Gobierno Federal intervenga, porque ya hemos tocado todas las puertas y nos han dado una cita para exponer nuestro caso en el Gobierno del Estado´´, dijo.

Explicó que los habitantes de este ejido han sido manipulados y de esa manera les han quitado sus ranchos a través de las autoridades ejidales por medio de presuntos actos de corrupción.

´´Como allá hay mucha gente que no se sabe defender, se aprovechan´´, expresó.

Es por esta situación que Hurtado Rivera viajó desde su pueblo natal a la capital sonorense para manifestarse a las afueras de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

´´Ahorita son como 15 pobladores que se vieron afectados, ya que en el pueblo quitaron el agua, la luz y los programas de gobierno y tuvieron que salir, unos aquí a Hermosillo, otros a Matarachi, y sin ningún beneficio y nos habían prometido que cuando llegara la minera iba a haber un derrame económico para toda la región y no se ha visto, nomás nos trajo problemas´´, expresó.

Indicó que el Gobierno del Estado le prometió una audiencia con el gobernador Alfonso Durazo Montaño la próxima semana, para poder darle seguimiento a esta situación y dejar en buenos términos a las 15 familias afectadas.

´´Muchas de las familias que se vinieron para acá, allá vivían muy bien, allá no pagaban agua, no pagaban luz y les dieron cualquier cosa para que se fueran y hoy en día están batallando, a mí me ha tocado verlo, por eso lo digo, les cambiaron la forma de vida y solo les dieron para el pasaje´´, aseguró.

Finalizó con un llamado a las autoridades tanto estatales como federales, así como a los medios de comunicación, para que realicen una investigación a fondo y se visibilice esta injusticia.