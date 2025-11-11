¿Quién es Hiram González, el periodista sonorense que gana dos premios Emmy por su labor en la frontera?

Jesús Hiram González Machi, riginario de Nogales, Sonora, se ha consolidado como uno de los periodistas más destacados del periodismo fronterizo en Estados Unidos.

Actualmente forma parte del equipo de Telemundo Arizona y su trabajo ha sido reconocido con múltiples premios Emmy, incluyendo los dos más recientes por su reportaje "Operación Frontera: El Refuerzo".

¿EN QUÉ CATEGORÍAS FUE GALARDONADO HIRAM GONZÁLEZ?

En esta ocasión, González obtuvo los galardones en las categorías "Daily News Report" y "News Feature Serious", por una cobertura que muestra la realidad de la frontera entre México y Estados Unidos desde ambos lados del muro.

En su publicación en redes sociales, el periodista expresó su orgullo y agradecimiento, destacando el esfuerzo detrás de la investigación.

"Nos tocó caminar durante horas en zonas complejas. Yo como reportero y el buen Polo con su cámara que hizo magia. Cuarto año consecutivo que puedo ganar este premio. Una bendición sin duda. Gracias a mi casa Telemundo Arizona y a mi jefe que respalda siempre mi trabajo. ¡Arriba Nogalitos!", escribió.

TRAYECTORIA DE HIRAM GONZÁLEZ

"Operación Frontera" es un trabajo que combina periodismo de investigación, riesgo y compromiso social. A través de este reportaje, González muestra tanto las labores de la Patrulla Fronteriza como el lado humano de las personas que viven o intentan cruzar la frontera.

Su enfoque busca ir más allá de las estadísticas y las políticas migratorias, retratando historias de vida que muchas veces quedan en el silencio.

Este doble reconocimiento no solo refuerza su trayectoria profesional, sino que también representa un orgullo para Sonora y para la comunidad latina en Estados Unidos.

En un contexto donde los migrantes enfrentan discriminación y políticas restrictivas, el éxito de un periodista mexicano en medios estadounidenses simboliza un avance y una reivindicación de la voz latina.

El galardón para Hiram González se suma al de otros periodistas sonorenses que han destacado en el extranjero, como Lulú Gómez Estarella, originaria de Navojoa, quien también ha sido reconocida con premios Emmy por su labor en Nueva York.

Ambos representan una nueva generación de comunicadores que rompen fronteras con su talento, esfuerzo y compromiso con la verdad.

Con cuatro años consecutivos obteniendo este prestigioso reconocimiento, Hiram González reafirma que, desde Nogales, una ciudad marcada por el muro y la migración, también se puede contar el mundo con pasión, rigor y humanidad.