Sonora

Clima en Sonora hoy, 11 de noviembre: Se espera un frente frío y la primera nevada en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil advierte vientos fuertes, descenso de temperatura y posibles lluvias en la región norte

Nov. 11, 2025
Se prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío.
Basándose en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este 11 de noviembre.

El informe destaca que durante este martes predominarán condiciones estables con cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.

El ambiente será cálido a caluroso durante la tarde, mientras que en zonas montañosas se espera ambiente frío por la madrugada y noche.

¿QUÉ CONDICIONES SE ESPERAN PARA EL VIERNES Y SÁBADO?

Para el viernes, se prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del país. Este sistema, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles altos, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, descenso marcado de temperatura, y probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con actividad eléctrica en Sonora.

Asimismo, durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA?

  • Hermosillo: Mínima de 18°C y máxima de 37°C; humedad del 40%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielo despejado, sin lluvia.
  • Ciudad Obregón: Mínima de 17°C y máxima de 35°C; humedad del 60%. Vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h. Cielo despejado.
  • Nogales: Mínima de 7°C y máxima de 29°C; humedad del 45%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.
  • San Luis Río Colorado: Mínima de 15°C y máxima de 34°C; humedad del 35%. Vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. Cielo parcialmente nublado.
  • Navojoa: Mínima de 17°C y máxima de 38°C; humedad del 65%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.
  • Agua Prieta: Mínima de 5°C y máxima de 28°C; humedad del 55%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.
  • Guaymas: Mínima de 18°C y máxima de 30°C; humedad del 55%. Vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h. Cielo despejado.
