Clima en Sonora hoy, 11 de noviembre: Se espera un frente frío y la primera nevada en la entidad

Basándose en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este 11 de noviembre.
El informe destaca que durante este martes predominarán condiciones estables con cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.
El ambiente será cálido a caluroso durante la tarde, mientras que en zonas montañosas se espera ambiente frío por la madrugada y noche.
¿QUÉ CONDICIONES SE ESPERAN PARA EL VIERNES Y SÁBADO?
Para el viernes, se prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del país. Este sistema, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles altos, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, descenso marcado de temperatura, y probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con actividad eléctrica en Sonora.
Asimismo, durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.
¿CÓMO SERÁ EL CLIMA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA?
- Hermosillo: Mínima de 18°C y máxima de 37°C; humedad del 40%. Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 50 km/h. Cielo despejado, sin lluvia.
- Ciudad Obregón: Mínima de 17°C y máxima de 35°C; humedad del 60%. Vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h. Cielo despejado.
- Nogales: Mínima de 7°C y máxima de 29°C; humedad del 45%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.
- San Luis Río Colorado: Mínima de 15°C y máxima de 34°C; humedad del 35%. Vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. Cielo parcialmente nublado.
- Navojoa: Mínima de 17°C y máxima de 38°C; humedad del 65%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.
- Agua Prieta: Mínima de 5°C y máxima de 28°C; humedad del 55%. Vientos de 10 km/h y rachas de 40 km/h. Cielo despejado.
- Guaymas: Mínima de 18°C y máxima de 30°C; humedad del 55%. Vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h. Cielo despejado.