Clima en Sonora hoy, 11 de noviembre: Se espera un frente frío y la primera nevada en la entidad

Basándose en el análisis del Servicio Meteorológico Nacional y diversas fuentes oficiales de Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este 11 de noviembre.

El informe destaca que durante este martes predominarán condiciones estables con cielos despejados y sin probabilidad de precipitación.

El ambiente será cálido a caluroso durante la tarde, mientras que en zonas montañosas se espera ambiente frío por la madrugada y noche.

¿QUÉ CONDICIONES SE ESPERAN PARA EL VIERNES Y SÁBADO?

Para el viernes, se prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío al noroeste del país. Este sistema, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles altos, ocasionará vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, descenso marcado de temperatura, y probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con actividad eléctrica en Sonora.

Asimismo, durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, existe posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA?