Alertan por dengue

Familias de la comunidad de Bacobampo, en el Municipio de Etchojoa, externaron su preocupación ante lo que aseguraron es un incremento importante en los casos de dengue en la zona, provocado por retrasos en las jornadas de fumigación y descacharre.

Los afectados señalaron que durante los últimos días se han hecho públicos constantes casos confirmados de dengue, algunos de ellos en condición grave; sin embargo, el temor prevalece ante el riesgo de que puedan presentarse fallecimientos.

Los vecinos de la comunidad, quienes optaron por mantenerse en el anonimato, explicaron que hay varios sectores en los que abunda la presencia de moscos. Por el contrario, consideraron que han sido escasas las jornadas de fumigación durante el presente año.

"Ya está el antecedente de fallecimientos en otros municipios. Es un tema preocupante porque hay niños que están expuestos a contraer dengue", enfatizaron.

Ante ello, extendieron la solicitud al Distrito de Salud 05 y al Ayuntamiento de Etchojoa para priorizar el cuidado de la salud de las familias de la comunidad, en una temporada donde ha incrementado la presencia de dengue y la preocupación entre muchas familias.

"No funciona si limpiamos nuestros patios y no se fumiga. Hay muchos moscos por todos lados que representan una amenaza para todos", pronunciaron.

El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo