¿Puede ser alcalde el candidato no registrado que ganó en Rayón, Sonora? Esto dice el IEE

En un giro inesperado durante las recientes elecciones en el municipio de Rayón, Sonora, los votos para un "candidato no registrado" superaron a los del candidato de la coalición PRI, PAN y PRD, según los datos proporcionados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

El conteo final de las actas reveló que el candidato de la alianza obtuvo 674 votos, mientras que Heriberto Grijalva Vásquez, el "candidato no registrado" recibió 711 votos. Este fenómeno ha puesto en jaque al Instituto Estatal Electoral (IEE), que ha declarado la situación como jurídicamente inviable.

ANTECEDENTES

El consejero presidente del IEE, Nery Ruiz Arvizu, durante la sesión permanente de la jornada electoral, señaló que se está monitoreando de cerca el caso de Rayón, donde la ciudadanía ha expresado su apoyo a un candidato no registrado.

Ruiz Arvizu recordó situaciones similares en elecciones pasadas, donde se determinó que la postulación de candidatos no registrados no era procedente.

El IEE ha enfatizado que, desde un punto de vista legal, los votos para "candidato no registrado" no son válidos. Esta postura se basa en precedentes como el del municipio de Cucurpe en el proceso electoral de 2021, donde se otorgó una constancia de mayoría a un ciudadano no registrado. Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral invalidó la decisión, estableciendo que no era posible jurídicamente reconocer el triunfo.

RECUADRO BLANCO EN LAS BOLETAS

Según el IEE, el recuadro de "candidato no registrado" se incluye en las boletas únicamente con fines estadísticos y no implica la validez de los votos emitidos en esa categoría. Para ser elegible al cargo de presidente municipal, es necesario contar con una planilla registrada y cumplir con requisitos de elegibilidad, como la nacionalidad mexicana y una credencial de elector vigente.

En el caso de Cucurpe, un ciudadano no registrado recibió 322 votos, superando al candidato con más votos, que obtuvo 288. A pesar de la entrega inicial de la constancia de mayoría al candidato no registrado por el Consejo Municipal Electoral, la decisión fue revocada por el Tribunal Estatal Electoral.