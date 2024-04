Reclaman por fallas en los parquímetros

Ante lo que señalan como falta de criterio e incluso abuso hacia algunos usuarios, protestaron ciudadanos en contra del Patronato de Parquímetros de Navojoa, al señalar que se aplican sanciones cuando algunos de los parquímetros no se encuentran en funcionamiento.

Cabe destacar que esta actividad corre a cargo del Patronato de Parquímetros de Navojoa, ajeno a entes municipales, y donde no se tiene la intervención de Seguridad Pública.

Ante ello, los navojoenses señalaron se han visto afectados con la situación, quienes dieron a conocer su inconformidad, ya que muchos parquímetros no se encuentran funcionales, aparentando una posible desobligación de los usuarios al momento de realizar la contribución, dado que algunos de ellos no contabilizan el tiempo.

Óscar Morales, uno de los afectados, describió que el tema de los parquímetros ha causado por años inconformidad, al no transparentarse el destino del recurso y ahora afectando a los usuarios al asegurar una negación a la contribución por utilizar los cajones de estacionamiento.

"Me tenían detenido el carro porque, según, no pague el parquímetro; hace tiempo que estos artefactos no se encuentran totalmente funcionales y ahora nos está afectando a nosotros", argumentó.

El afectado precisó que no hay señalamientos que especifiquen que se encuentran fuera de funcionamiento, ni un responsable que avale la aportación, por lo que consideró un tema irregular que se debe analizar.

Durante muchos años, el tema de los parquímetros en Navojoa ha sido considerado un proyecto sin la utilidad esperada, dado que se contemplaban mejoras a la parte centro de la ciudad a través de la recaudación; sin embargo, no se ha tenido el impacto esperado.

Los afectados pidieron al área encargada verificar esta situación y no terminar afectando a los usuarios que diariamente utilizan el espacio de estacionamiento