Promueven desarrollo ejidal en el sur de Sonora

Con la instalación de siete Centros de Atención Agraria (CDAA) en el sur de Sonora durante este año, se sentaron las bases para que los ejidos se conviertan en centros de producción y desarrollo y contribuyan a reactivar el sector agrícola.

Lo anterior lo informó el titular regional de la Procuraduría Agraria, Martín Preciado Bracamontes, al inaugurar un CDDA en Benito Juárez, que brindará asesoría directa, acompañamiento y servicios totalmente gratuitos a integrantes de 12 núcleos agrarios de este municipio.

Indicó que se han instalado centros en Fuerte Mayo, Etchojoa, Huatabampo, Álamos, Masiaca, Fundición y Benito Juárez, para las y los sujetos agrarios, donde ya se trabaja en base a las instrucciones del procurador Agrario nacional, Víctor Suárez Carrera.

"Nuestro objetivo es rescatar, defender y revalorizar los ejidos y las comunidades agrarias, para que, además de ser vistos como sujetos agrarios, sean reconocidos como sujetos económicos, capaces de impulsar su propio desarrollo", explicó.

Preciado Bracamontes señaló que en el CDAA el trabajo conjunto entre el organizador y el abogado agrario es clave para brindar una atención cercana, eficiente, especializada y gratuita a las y los sujetos agrarios.

Agregó que, a través de ese acompañamiento, se orienta, asesora y da seguimiento puntual a los asuntos que fortalecen la justicia agraria en el territorio ejidal y comunal.

Finalmente, el funcionario agradeció la presencia y participación de los ejidatarios de Benito Juárez, para impulsar y fortalecer el Centro de Atención, que busca no solamente optimizar los procesos administrativos, sino también apoyar la economía de los trabajadores del campo, permitiéndoles enfocar sus recursos y tiempo en las labores que impulsan el desarrollo de la tierra.

FRASE

"Se trabaja con una nueva perspectiva en el uso de la tierra, buscando siempre que lo que salga de allí tenga valor": Martín Preciado