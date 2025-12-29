Menos arrendamiento y más maquinaria en Navojoa para 2026

Para 2026 el Ayuntamiento de Navojoa limitará la partida destinada al arrendamiento de maquinaria, será de apenas 1.8 millones de pesos, lo que posibilitará el reasignar recursos de hasta 42 millones de pesos para la compra de maquinaria.

Edgar Álvarez Balderrama, secretario de Programación del Gasto Público en el Ayuntamiento de Navojoa, describió que en el presente 2025, el Gobierno Municipal aplicó 31 millones de pesos en la adquisición de activo fijo, como maquinaria y vehículos utilitarios, proporcional a lo recibido, el superávit dejado por el incremento al predial.

Para 2026, indicó que el objetivo es dar continuidad a la adquisición de maquinaria, por lo que en el Presupuesto de Egresos 2026 se consideran recursos superiores y dejar a un lado el arrendamiento de equipo.

"Se incluye una retroexcavadora para Servicios Públicos, cinco recolectores, dos retroexcavadoras y dos camiones de volteo para la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología; además de tres barredoras también para Servicios Públicos, con la idea de embellecer el primer cuadro de la ciudad y las avenidas principales en las colonias, adicional a vehículos utilitarios para algunas dependencias", detalló.

Al ser la atención en vialidades uno de los temas prioritarios, precisó que se contempla el adquirir maquinaria de bacheo y pavimentación, proyecto que se complementará con gestiones con el Gobierno del Estado, en el que se proyecta el lograr obtener una asfaltera y banco de materiales.

"También dentro de la adquisición, están contempladas 12 patrullas, 14 motos para el programa de policía comercial en atención a puntos críticos, principalmente en las comunidades", enfatizó.

Esta proyección, forma parte del Presupuesto de Egresos 2026, que contará con recursos por el orden de los 1,271 millones 271 mil 809 pesos, el cual contempla más inversión en los servicios e infraestructura pública principalmente.