Sonora

Profeco expide nuevas identificaciones a inspectores

Esta tendrá una vigencia de un año y podrá ser renovada o denegada de acuerdo al desempeño

Dic. 29, 2025
Inspectores de Profeco

Con el objetivo de brindar mayor certeza y seguridad para el comerciante que sea visitado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la dependencia contará con nuevos criterios para la expedición de credenciales para los inspectores, informó el procurador, César Iván Escalante Ruiz.

Estos nuevos lineamientos se realizaron atendiendo a las funciones que como autoridad administrativa le competen a la dependencia que está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Hasta el momento en Sonora se cuenta con menos de diez inspectores en todo el Estado, los cuales trabajan de manera rotativa para llevar a cabo sus labores en los distintos puntos del Estado.

Estas credenciales que acreditarán a las personas servidoras públicas de la Profeco, para desarrollar funciones de vigilancia y verificación, serán expedidas por la persona titular de la subprocuraduría de verificación y defensa de la confianza, y exclusivamente serán entregadas a quienes realicen esta labor.

Dichas identificaciones, únicamente podrán ser utilizadas cuando cuenten con la respectiva orden de visita de vigilancia o de verificación, y asimismo, serán responsables del mal uso que hagan, y en caso de que así sea, el inspector pudiera ser acreedor de sanciones administrativas y/o penales que correspondan.

Para un mayor control, la vigencia será de un año, y transcurrido este, podrán ser renovadas conforme a las necesidades del servicio, pero en el momento de dejar de prestar servicio de inspección se está obligado a devolver la credencial. En caso de robo o extravío se deberá exhibir en copia certificada el acta levantada ante el Ministerio Público.

Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

