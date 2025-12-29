Llaman a utilizar los cajeros del Banco Bienestar

En la recta final de este 2025, la delegación del Bienestar en Sonora, llama a tener cuidado con el uso de las tarjetas del Banco del Bienestar donde se deposita la pensión, con el objetivo de evitar su retención en el cajero, principalmente en instituciones bancarias que no pertenecen al Bienestar.

El delegado del Bienestar en Sonora, Octavio Almada Palafox, ha resaltado que uno de los reportes más comunes es precisamente que al momento de acudir a los cajeros de los bancos comerciales en general, algunos tienen el inconveniente de la retención de la tarjeta del Banco del Bienestar.

"Si corren el riesgo de que se les quede el plástico en el cajero, y en estos casos hay que solicitar a México la reposición, pero dura dos o tres meses en llegar y ahora sí hay que acudir al banco del bienestar con el acuse de la solicitud para que puedan retirar la cantidad que ocupen", explicó Almada Palafox.

El funcionario aclaró que en caso de extravío de la tarjeta, el titular debe solicitar la suspensión del plástico, pero que la cuenta continúa activa y que el retiro del dinero se debe realizar de manera directa en caja, lo que pudiera resultar como un inconveniente al tener que ajustarse a los horarios del banco.

Para solicitar la reposición de la tarjeta, primero se debe reportar llamando al 800 900 2000 con el fin de que esta sea bloqueada, también se debe contar con la CURP e INE, y una vez que se compruebe la identidad, el titular recibirá un folio.

Posteriormente, se debe acudir a un módulo del banco del Bienestar a solicitar la reposición del plástico, para lo cual, deberá llenar un formato. Después de unas semanas se notificará cuando llegue la nueva tarjeta para que sea recogida en el módulo correspondiente.

Mientras este proceso se lleve a cabo, en caso de necesitar dinero de la cuenta, puede realizar retiros de manera directa en ventanilla presentando la INE y el comprobante de que es beneficiario.