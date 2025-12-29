Llevan acciones de control larvario para Álamos

El Distrito de Salud #5, perteneciente a la Secretaría de Salud en Sonora, realizó acciones de control larvario en algunas colonias del municipio de Álamos, a fin de reducir el riesgo de que se presenten casos de dengue, por lo que fueron visitadas tres colonias de la ciudad.

Según representantes del sector salud, se focalizaron en viviendas que representaban riesgo, donde se realizó la aplicación de abate y la eliminación de criaderos a través del retiro de agua acumulada, adicional a las recomendaciones para evitar la acumulación de cacharros.

En esta jornada, las acciones de control larvario se implementaron en las colonias Hacienda Vieja, Agua Escondida y el Rastro, sectores definidos como esenciales en el combate contra el dengue.

Álamos acumula este 2025 un total de 16 casos confirmados por dengue, sin ninguna defunción, con lo que el municipio no se encuentra dentro de las ciudades definidas como foco rojo.

Parte de las recomendaciones del personal de la salud, fueron el mantener los recipientes siempre tapados y lavados, además de voltearlos cuando se encuentren en desuso, lo que aporta a que no se conviertan en criaderos potenciales.

Sin embargo, también exhortaron a las familias de Álamos, a que en caso de tener síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, o dolor muscular, es necesario el acudir inmediatamente al médico, pero sobre todo, no automedicarse.