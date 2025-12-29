¿La citronela es buena para acabar con los moscos?

La planta citronela es una opción para poder combatir la presencia del mosco en las casas, sobre todo en esta temporada que se han presentado varios casos de dengue en el Estado, además, es una hierba que se considera una buena opción económica para quienes no cuenten con recursos para invertir en abate, recomendó Emma Fierro, directora de Huertos y Más A.C.

Detalló que contar con una citronela es una de las formas más fácil y bonitas para trabajar en ahuyentar el mosco transmisor de dengue, debido a que brinda mucho color verde al jardín, y el este resultado es debido a sus aceites y sus aromas, los cuales, el mosquito no la tolera.

"Una sola citronela en su jardín a lo mejor no va a ser un gran cambio, pero si ponen varias, eso sí les va a ayudar. Si recuerdan a partir de septiembre con las últimas o mediadas lluvias, el mosquito empezó a proliferar y más o menos es en esa fecha cuando la citronela se encuentra más cómoda por el clima en nuestros hogares, en nuestros jardines", dijo la directora de Huertos y Más.

Indicó que para poder controlarlo, además de la citronela, también pueden ayudar plantas como la ruda, el romero y la albahaca, porque tienen aromas muy fuertes. "El mosquito es muy sensible a los aromas y a los aceites y estas tres plantas los brindan mucho. Además, resisten muchísimo el calor, de hecho, ellas aman el calor, el sol".

Emma Fierro, destacó que la citronela se puede encontrar en cualquier vivero, sobre todo en esta temporada, y esta también puede permanecer en maceta, subrayó que esta no ocupa más de un metro cuadrado

Respecto al cuidado de la citronela dijo que es necesario el riego cada tercer día, y que en esta temporada de invierno puede soportar la intensidad del sol, sin embargo, a partir de primavera va a bajar su fronda, pasando de un arbusto mediano a pequeño.