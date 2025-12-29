Aumenta revalidación vehicular

La revalidación de placas en el 2026 tendrá un incremento, ya que pasa de mil 846 pesos a dos mil 233 pesos a partir del 1 de enero de acuerdo a la Ley de Ingresos.

El cambio fue aprobado por el Congreso local, a fin de invertir lo recaudado a través de la Secretaría de Hacienda en proyectos de mejora en distintos rubros.

Así, un vehículo tipo sedán y camiones deberán cubrir la cantidad de dos mil 233 pesos;en tanto que otro tipo de unidades, pasó de pagar 871 pesos a mil 275 pesos; en el caso de remolques, el costo tuvo un ligero aumento, pues de 968 pasó a 970 pesos.

DESCUENTOS

En la recientemente aprobada Ley de Ingresos se contempla descuentos a pensionados, jubilados y/o discapacitados, aunque hasta el momento no se ha determinado el porcentaje.

Otro de los beneficios para el 2026 es continuar con los descuentos por pronto pago y recargos, que regularmente se ofrecen en diciembre, tal como el que está vigente en este momento, pero en estos casos es necesario consultar la página oficial.

Para quien desee realizar su revalidación de placas, el propietario debe contar con licencia de conducir vigente de Sonora; la carta de no adeudo vehicular, que es un requisito que aplica solo a los municipios que cuenten con convenio con el Estado, así como una identificación oficial con fotografía de quien realice el trámite.