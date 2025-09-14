Primer Informe de Gobierno de Empalme se fusiona con la celebración patria

Este 15 de septiembre, Empalme se viste de gala para vivir una jornada única donde la historia, la tradición y la transparencia gubernamental se darán la mano. El alcalde Luis Fuentes Aguilar rendirá su Primer Informe de Gobierno, correspondiente a la administración 2024-2027, en el marco de una vibrante celebración por las fiestas patrias y el aniversario de la fundación de la ciudad.

La cita para este solemne acto de rendición de cuentas es a las 6:30 de la tarde en la Sociedad Mutualista de Obreros "Benito Juárez". En este espacio, ante ciudadanos, autoridades e invitados especiales, el alcalde Fuentes Aguilar detallará los logros, avances y acciones emprendidas durante su primer año al frente del gobierno municipal.

UN DÍA COMPLETO DE CELEBRACIÓN CÍVICA Y CULTURAL

Las actividades darán inicio desde muy temprano, impregnando toda la ciudad de un ambiente festivo. A las 8:00 de la mañana, las calles se llenarán de color con un desfile cívico para conmemorar la Independencia de México. Posteriormente, a las 9:30 horas, la Plaza Independencia será testigo de la ceremonia por el CXX Aniversario de la Fundación de Empalme, que incluirá un mensaje del alcalde y la valiosa participación del cronista municipal vitalicio, José Luis Islas Pacheco.

Como broche de oro a la tarde, a las 8:30 pm, la plaza se transformará en el escenario del "Festival Patrio". Aquí, la cultura local tomará el protagonismo con las presentaciones del Ballet de Danza Folclórica del Ayuntamiento, talentos de la comunidad y el animado show del grupo musical "La Magia".

UN CIERRE ÉPICO Y CON SEGURIDAD GARANTIZADA

El momento cumbre de la noche llegará a las 11:00 pm, cuando en la emblemática Plaza Independencia (conocida como "El Tinaco"), el presidente Luis Fuentes Aguilar encabece la ceremonia oficial del Grito de Independencia. Este acto, que refuerza nuestra identidad y orgullo como mexicanos, será el punto álgido de una jornada inolvidable.

Pensando en el bienestar de todos, el Ayuntamiento de Empalme ha establecido un operativo de seguridad permanente para que las familias puedan disfrutar de cada evento con total tranquilidad. Además, la celebración contará con juegos mecánicos y puestos de venta, fomentando la economía local y asegurando un ambiente 100% familiar.

La invitación está hecha. El gobierno municipal, a través de Acción Cívica, Arte y Cultura, convoca a toda la comunidad a ser parte de este evento que entrelaza el honor de nuestras tradiciones con el orgullo de ser empalmenses.