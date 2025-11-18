  • 24° C
Sonora

Presentarán a cabildo de Etchojoa dictamen para lograr reducir accidentes en moto

Será dado a conocer por la Comisión de Seguridad Pública, con acciones como limitar que menores conduzcan y el uso de silenciador

Nov. 18, 2025
La Comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Etchojoa, presentará durante la próxima sesión de cabildo un dictamen con acciones a aplicar para reducir el alto registro de accidentes en motocicleta, en el que lamentablemente, se siguen perdiendo vidas.

Fue el presidente de la Comisión, Rosario Rodríguez Quiñonez, quien dio a conocer que junto a los regidores Mayra Dore Jocobi y Sebastián Valenzuela, impulsarán acciones firmes para proteger la vida de las familias y mantener el orden en las calles.

Apegados a la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, dijo que presentarán un dictamen, el cual contempla que queda prohibido que menores de edad conduzcan motocicletas, salvo con carta responsiva de padres o tutores.

Así como el uso obligatorio de casco para conductores y pasajeros, incluido niños; además de que se prohibirán escapes ruidosos, por lo que las motos deberán contar con silenciador.

Otra de las consideraciones es que no se permitirán luces que afecten la visibilidad de otros conductores; cero tolerancia para motos sin luces delanteras, traseras o intermitentes, las cuales serán detenidas; adicional al uso obligatorio de espejos retrovisores.

También se contempla el que quedará prohibido reparar motocicletas en la vía pública, exceder velocidad o cometer infracciones.

El dictamen también señala que próximamente se establecerá la fecha para emplacamiento y solicitud de licencias.

"Este dictamen será analizado, discutido y votado en la próxima sesión de Cabildo, de aprobarse, se convertirá en una medida clave para mejorar la seguridad de todos en Etchojoa", pronunció el edil.

Edgar Coronado
