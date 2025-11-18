Clima en Sonora hoy 18 de noviembre: Bajan las temperaturas por nuevo frente frío

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este martes 18 de noviembre.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), indica que el frente frío número 15 se aproximará al noroeste de la República Mexicana.

Este fenómeno en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará un descenso en la temperatura y vientos fuertes en la región.

Asimismo, se esperan chubascos y lluvias fuertes en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente de Sonora, con probabilidad de caída de nieve y/o aguanieve sobre la zona montañosa del norte.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Para Hermosillo , se registró una temperatura mínima de 16°C con humedad relativa del 70%. Se espera una máxima de 26°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 65 km/h. El cielo permanecerá nublado con un 40% de probabilidad de precipitación.

, se registró una de 16°C con humedad relativa del 70%. Se espera una máxima de 26°C, con vientos promedio de 10 km/h y rachas de hasta 65 km/h. El cielo permanecerá nublado con un 40% de probabilidad de precipitación. En Ciudad Obregón , la mínima fue de 18°C y la humedad del 75%. Se pronostica una máxima de 29°C, vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h, cielos nublados y un 20% de probabilidad de lluvia.

, la mínima fue de 18°C y la humedad del 75%. Se pronostica una máxima de 29°C, vientos de 10 km/h con rachas de 50 km/h, cielos nublados y un 20% de probabilidad de lluvia. Nogales presentó una mínima de 7°C y humedad del 90%. Se espera una máxima de 17°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h. El cielo estará mayormente nublado con un 60% de probabilidad de precipitación.

presentó una mínima de 7°C y humedad del 90%. Se espera una máxima de 17°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 60 km/h. El cielo estará mayormente nublado con un 60% de probabilidad de precipitación. San Luis Río Colorado amaneció con 12°C y 75% de humedad. La máxima será de 20°C, con vientos de 15 km/h y rachas de 70 km/h, cielos nublados y 60% de posibilidad de lluvia.

amaneció con 12°C y 75% de humedad. La máxima será de 20°C, con vientos de 15 km/h y rachas de 70 km/h, cielos nublados y 60% de posibilidad de lluvia. En Navojoa , la mínima fue de 18°C con humedad del 80%. Se prevé una máxima de 30°C, vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h, con cielos nublados y 30% de probabilidad de precipitación.

, la mínima fue de 18°C con humedad del 80%. Se prevé una máxima de 30°C, vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h, con cielos nublados y 30% de probabilidad de precipitación. Agua Prieta registró una mínima de 8°C y humedad del 75%. La máxima será de 21°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. El cielo estará mayormente nublado con un 40% de probabilidad de lluvia.

registró una mínima de 8°C y humedad del 75%. La máxima será de 21°C, con vientos de 10 km/h y rachas de 50 km/h. El cielo estará mayormente nublado con un 40% de probabilidad de lluvia. Finalmente, Guaymas tuvo una mínima de 19°C y humedad del 75%. Se espera una máxima de 26°C, vientos de 10 km/h con rachas de 60 km/h, cielos nublados y 40% de probabilidad de precipitación.

Además, un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México el miércoles 19 de noviembre, asociado con una vaguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que provocará un nuevo descenso de temperatura, vientos fuertes, lluvias y chubascos en la región, junto con posible caída de nieve o aguanieve en la sierra, reforzando las condiciones actuales.