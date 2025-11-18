  • 24° C
Abren inscripciones para la edición 2026 de la Academia de Bomberos en Navojoa

Se busca reclutar a jóvenes con vocación de servicio para Navojoa; durante la pasada edición egresaron 20 cadetes

Nov. 18, 2025
La Corporación de Bomberos Navojoa abrió la convocatoria para la edición 2026 de la Academia de Bomberos, la cual busca reclutar a jóvenes con vocación de servicio y convertirlos en nuevos bomberos.

El proceso de inscripción estará vigente hasta el próximo 15 de diciembre, por lo que se está convocando a todos los jóvenes interesados, en acudir a la Estación Central de Bomberos Navojoa, ubicada por la avenida Ignacio López Rayón entre Otero y Pesqueira para sumarse.

Entre los requisitos, se encuentra el contar con edades de entre 18 a 35 años, una copia de la identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de estudios mínimo de preparatoria, carta de no antecedentes penales y aprobar un examen de antidoping.

Durante la pasada edición, fueron 20 cadetes los que egresaron de la Academia de Bomberos y se sumaron a la corporación, 15 hombres y 5 mujeres en total, en lo que fue la décima generación que ha egresado a través de este programa.

Bomberos reiteró el llamado a los jóvenes a inscribirse, con lo que puedan conocer las habilidades que se requiere para ser un bombero, convirtiéndose en un profesional que pueda desempeñar una labor de ayuda a la sociedad.

"Si requieres más información comunícate al 642 422 06 22 o en las redes sociales oficiales para lograr ser parte de la nueva generación de bomberos", enfatizó.

Edgar Coronado
