Presa Mocúzari, al 65 por ciento

La Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari) continuó recibiendo aportaciones durante esta semana, aunque en menor volumen que en las dos anteriores.

De acuerdo con el último Reporte Hidrométrico del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua, el embalse está al 65 por ciento de su capacidad total de almacenamiento.

La dependencia informó que la Presa amaneció este sábado con una captación de 772 millones de metros cúbicos, 524 millones más que los que tenía el año pasado en esta misma fecha.

Agregó que en 2024 el porcentaje de almacenamiento era de solamente el 20 por ciento.

En cuanto a las aportaciones, estas fueron de 26 metros cúbicos por segundo, sin reportarse extracciones.

El Organismo de Cuenca destacó que el embalse sigue registrando un aumento de nivel, luego de que en julio cerró con 165 millones de metros cúbicos; en agosto con 365, y en septiembre con 761 millones.

PRESA LOS PILARES

Con respecto a la Presa Bicentenario (Los Pilares), esta presenta un almacenamiento de 30 millones de metros cúbicos, con un vertedor de descarga de 29 metros cúbicos por segundo.

El Nivel de Almacenamiento Máximo Ordinario (NAMO) de la Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari) es de mil 200 millones de metros cúbicos