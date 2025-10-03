El Club Rotario de Navojoa invita a carrera con causa "End Polio Now"

El Club Rotario de Navojoa invitó a la carrera denominada "End Polio Now", en lo que será la primera edición que se desarrolla, en el que el objetivo es reunir fondos y avanzar en la erradicación de la polio, por lo cual, la convocatoria se encuentra disponible.

El comité organizador dio a conocer que la fecha del evento será el próximo 9 de noviembre, por ello es que fueron abiertas las inscripciones a fin de ir sumando participantes, en el que las distancias para los competidores, serán una caminata de 3 kilómetros, además de las carreras de 5 y 10 kilómetros.

Informaron que las inscripciones podrán realizarse en la Estancia del Club Rotario Navojoa, ubicado por la calle Leonardo Magaña en la colonia Deportivo, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, o bien, a través de la plataforma en línea www.atleticasports.com/eventos las cuales concluirán el sábado 8 de noviembre a las 5:00 de la tarde.

En cuanto al recorrido, detallaron que la salida de la carrera de 10 kilómetros será a las 7:00 de la mañana frente al Palacio Municipal; mientras que la carrera de 5 kilómetros iniciará a las 7:10 de la mañana y la caminata de 3 kilómetros a las 7:15 horas, con el mismo punto de salida.

En lo que será esta primera edición, Atlética sport & timing system será la empresa responsable de proveer los chips electrónicos para el registro de los tiempos totales y parciales de la competencia.

El costo de inscripción será de 300 pesos, lo que los hará acreedores a un kit de participación, en un evento en coordinación con el Ayuntamiento de Navojoa.

Al ser una competencia para recaudar fondos, dieron a conocer que no se contempla ningún premio en efectivo.