Sonora

Carín León: Es una responsabilidad muy gran presentarse en Sphere

Sus conciertos serán el 11, 12 y 13 de septiembre del 2026

Oct. 03, 2025
Sphere es una arena de música y entretenimiento en Paradise, Nevada, Estados Unidos, al este del Las Vegas Strip, donde se han presentado artistas notables como “U2”, quienes inauguraron el recinto, así como Dead & Company, Phish, Eagles y Backstreet Boys.
El cantante Carín León, expresó sentirse muy orgullo de ser el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas, pero que al mismo tiempo es una gran responsabilidad por ser un escenario importante y que va en representación de México y Sonora.

Próximamente Carin León también se presentará en este escenario, posicionándose como el primer artista latino en ofrecer tres conciertos consecutivos en el lugar, los cuales serán los días 11, 12 y 13 de septiembre del próximo año.

Cabe destacar que lo anterior, lo dijo el cantante durante una visita que realizó este viernes a su antigua escuela secundaria General número 4 “Profesor Rubén Gutiérrez Carranza” para recibir un certificado como ex alumno distinguido, y donde causó euforia entre los estudiantes quienes lo esperaban en las gradas desde medio día.

Aunque los estudiantes y profesores presentes, esperaban que el cantante interpretara alguno de sus éxitos, sus súplicas no fueron suficientes para que Carín León los complaciera, aunque el grupo de la rondalla del Cobach estuvo interpretando algunas de sus canciones previo a su llegada y en su despedida.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

