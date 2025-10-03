Fugas no cesan en el acueducto Macoyahui-Álamos

Vecinos de las comunidades de la Higuera y la Vinata en Álamos, dieron a conocer que persisten las fugas del acueducto Macoyahui-Álamos en algunos trayectos de la obra, lo que representa cientos de litros que se llegan a perder diariamente.

Los denunciantes, quienes optaron por mantenerse en el anonimato, externaron que en la entrada a la comunidad de la Higuera, suma meses una fuga sobre la tubería principal, lo que genera humedad, crecimiento de maleza y cientos de litros de agua que se derraman diariamente.

"A diferencia de tiempo atrás, son menos fugas, pero se sigue desperdiciando el agua, incluso complicando el acceso en algunos trayectos; es triste que se desperdicie tanta agua mientras algunas familias de Álamos están con tandeos", explicaron.

En el caso de la comunidad de la Vinata, situada sobre la carretera Álamos-San Bernardo, describieron que el problema se presenta sobre la pila de almacenamiento y cárcamo de rebombeo, el cual mientras la bomba se encuentra encendida, genera que se derramen muchos litros de agua.

Hicieron mención que en este caso, el problema se ha evidenciado desde hace meses; sin embargo, no se ha solucionado, por lo que el agua termina desperdiciándose; en el caso de esta comunidad, no reciben agua del acueducto.

"Sigue el desperdicio de agua, hay varias fugas por todo el trayecto de la obra y es un tema que se debe atender, porque en la actualidad, el contar con agua ya es considerado un privilegio", lamentaron.

El acueducto Macoyahui-Álamos es una obra en la que se destinaron 97 millones de pesos en inversión hace poco más de un año, cuando se puso en funcionamiento.

Si bien, la obra ha mejorado el abasto de agua para algunas familias, las fugas que presenta siguen representando un desperdicio considerable.