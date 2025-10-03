Cajeme recibe maquinaria para rehabilitación de calles

Con el objetivo de priorizar la atención de los caminos más deteriorados para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, Cajeme fue uno de los municipios beneficiados con maquinaria para realizar estos trabajos, informó el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

En total son 23 municipios los que resultarán beneficiados a través del Programa Emergente en el sector agropecuario de este 2025, con la entrega de maquinaria en la que se invirtieron un total de 15 millones 428 mil pesos.

Este es un beneficio que el Gobierno del Estado ha entregado a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), siendo los municipios de Álamos y Quiriego los primeros en recibir el apoyo, seguido de Bavispe, Nácori Chico, Bacerac, Villa Hidalgo y Huachinera.

Y en esta última ocasión el gobernador Alfonso Durazo Montaño, entregó 13 maquinarias más para Cajeme, Arizpe, Bacoachi, , Bácum, Tepache, Moctezuma, Divisaderos, Huásabas, Granados, Villa Hidalgo, Arivechi, Sahuaripa, Bacanora y Yécora.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela, ha destacado que con esta entrega de maquinaria se llega al objetivo de resolver el histórico problema de los caminos vecinales intransitables en los 23 municipios beneficiados.

En el caso de Huatabampo, son alrededor de 261 comunidades las que han resultado beneficiadas desde que se hizo la entrega de una motoconformadora el pasado mes de junio, la cual, de acuerdo al alcalde Alberto Vázquez, ha sido clave para mejorar la infraestructura y desarrollo vial.