Clima en Sonora hoy 4 de octubre: se mantienen altas temperaturas en el Estado

Con base en el análisis de información meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y fuentes oficiales de los Estados Unidos, la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer el pronóstico del clima en Sonora para este sábado 4 de octubre.

Para este día, prevalecerán condiciones estables y cielos mayormente despejados en casi todo el territorio. Las autoridades destacaron que el ambiente será muy caluroso durante el día, especialmente en el centro y sur del estado.

Se prevén valores que superarán los 40°C en algunas regiones, mientras que en el norte y zonas serranas se mantendrán temperaturas más templadas. Por la noche y madrugada se espera un descenso moderado de temperatura, con sensaciones más frescas en la sierra y el noroeste.

Además, Protección Civil mantiene vigilancia en el Océano Pacífico, donde actualmente se monitorean dos zonas de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico.

Ambas presentan un 70% de probabilidad de evolucionar a tormenta tropical en las próximas 48 horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales, principalmente en la región sur del estado.

PRONÓSTICO PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SONORA

Hermosillo: Amaneció con 25°C y 50% de humedad. Se espera una máxima de 41°C , cielos despejados , vientos de 10 km/h y rachas de hasta 40 km/h. 0% de probabilidad de lluvia.

Nogales: Inició el día con 13°C y humedad del 55%. La temperatura máxima alcanzará los 31°C , con cielo despejado y sin lluvias.

Navojoa: Mínima de 25°C y máxima de 40°C , con 70% de humedad. Vientos moderados y cielo despejado.

Agua Prieta: Mínima de 18°C y máxima de 35°C , con ligera probabilidad de lluvia (10%) y cielos mayormente despejados.

Guaymas: Amaneció con 27°C y 65% de humedad. Se espera una máxima de 37°C, sin lluvias, con vientos de hasta 40 km/h y cielos despejados.

Sonora vivirá un sábado caluroso y estable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, entre las 11:00 y 16:00 horas.