Presa Mocúzari al 60 por ciento

La Presa Adolfo Ruiz Cortines (Mocúzari) se encuentra al 60 por ciento de su capacidad total de almacenamiento, de acuerdo con el último Reporte Hidrométrico y Climatológico del Distrito de Riego del Río Mayo.

El organismo informó que el embalse registra una captación de 700 millones de metros cúbicos, 450 más que los que tenía el año pasado en esta misma fecha.

Indicó que la Presa recibió aportaciones de 75 metros cúbicos por segundo, sin reportarse extracciones.

El embalse sigue registrando un aumento considerable, luego de que en julio cerró con 165 mm³, mientras que en agosto con 365 mm³.

Agricultores del sur de Sonora celebraron el aumento en los volúmenes de agua en la Presa Mocúzari, lo que mejora las expectativas con respecto al ciclo 2025-2026.

En el 2024-2025, solamente se sembró un 27 por ciento de la superficie total del Valle del Mayo, debido a que el embalse registró una captación de 249 millones de metros cúbicos.

Con respecto a la presa Bicentenario (Los Pilares), esta presenta un almacenamiento de 34 mm³, con un vertedor de descarga de 77 m³ por segundo, según el último Reporte Hidrométrico del Distrito de Riego del Río Mayo.

La Presa Mocúzari fue construida en la década de los cincuenta, con el objetivo de regular el agua del Río Mayo y servir como fuente de riego para una amplia zona agrícola.