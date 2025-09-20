Clima en Sonora hoy 20 de septiembre: Altas temperaturas, humedad y posibles lluvias en el Estado

Este sábado 20 de septiembre, el estado de Sonora se mantendrá bajo condiciones inestables debido a la influencia del monzón mexicano, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil y con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo al pronóstico, el monzón mexicano en combinación con divergencia, generarán tormentas eléctricas con lluvias moderadas a fuertes (25 a 50mm) y fuertes rachas de viento (+60 km/h) sobre el norte, noroeste, noreste, este, centro y sur en horario vespertino.
Asimismo, se mantendrá un ambiente caluroso sobre el noroeste del estado con temperaturas que oscilarán entre los 40 a 45°C, debido a el posicionamiento de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.
En cuanto al panorama general de sistemas tropicales, el SMN continúa en vigilancia de una zona de baja presión sobre el Océano Pacífico, que podría evolucionar a tormenta tropical durante los próximos días, al momento con un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas.
CLIMA EN SONORA HOY SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE
HERMOSILLO
- Mínima: 28°C
- Máxima: 39°C
- Humedad: 75%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo mayormente despejado, con 40% de probabilidad de precipitación.
CIUDAD OBREGÓN
- Mínima: 27°C
- Máxima: 38°C
- Humedad: 85%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo mayormente despejado, con 40% de probabilidad de lluvias.
NOGALES
- Mínima: 19°C
- Máxima: 32°C
- Humedad: 90%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo con intervalos nubosos y con 50% de probabilidad de lluvia.
SAN LUIS RÍO COLORADO
- Mínima: 27°C
- Máxima: 40°C
- Humedad: 60%
- Vientos: 15 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.
NAVOJOA
- Mínima: 27°C
- Máxima: 38°C
- Humedad: 90%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo mayormente despejado, con 30% de probabilidad de precipitación.
AGUA PRIETA
- Mínima: 19°C
- Máxima: 33°C
- Humedad: 85%
- Vientos: 10 km/h con rachas de 40 km/h
Cielo con algunos intervalos nubosos, y con 40% de potencial de lluvias.
GUAYMAS
- Mínima: 29°C
- Máxima: 34°C
- Humedad: 80%
- Vientos: 20 km/h con rachas de 50 km/h
Cielo mayormente despejado, 15% de probabilidad de precipitación.